Инстасамка рассказала о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет. Об этом она призналась в своем TikTok-аккаунте.

Певица Дарья Зотеева, известная как Instasamka, заявила, что планирует заняться своим образованием.

«Собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — подписала она ролик в соцсетях.

Подписчики Инстасамки поддержали ее рвение к знаниям: «Свечку за вас поставлю», «Никогда не поздно», «Удачи!» — написали в комментариях они.

Отметим, что певица окончила девять классов школы и затем пошла в колледж. Однако учебу вскоре забросила, не увидев дальнейших перспектив развития. В 2016 году Инстасамка начла развиваться как блогер в соцсетях, где и обрела успех.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель рассказала, почему Фадеев дал перепеть ее хит Инстасамке. По ее словам, блогерша заплатила большие деньги за возможность сделать ремейк.