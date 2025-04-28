Муж дочери Анастасии Волочковой отшутился на вопрос о первой брачной ночи. Его слова передает 78.ru.

В конце апреля 19-летняя дочь Волочковой вышла замуж. Ее избранником стал Никита Григорян, а торжество прошло в Санкт-Петербурге в стиле «Великого Гэтсби». Организаций свадьбы занималась Анастасия Волочкова, которая настояла на ее публичности. После окончания праздника журналисты «подловили» Никиту и задали ему неудобные вопросы, в том числе и про первую брачную ночь.

«Первая брачная ночь будет?» — поинтересовались сотрудники СМИ.

«Уже была. Вы все пропустили», — отшутился он.

Как выяснилось, молодожены не захотели продолжить вечер на афтерпати. Никита и Ариадна отправились домой.

Ранее сообщалось, что Волочкова потратила на декор для свадьбы дочери миллион рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова подралась с женихом на свадьбе 19-летней дочери. В недавнем интервью балерина назвала Никиту «хахалем» и предположила его скорый развод с наследницей.