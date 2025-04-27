«Дело даже дошло до драки»: свадьба дочери Анастасии Волочковой обернулась скандалом

Свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой, состоявшаяся накануне в Санкт-Петербурге, обернулась скандалом. Балерина в спешке покинула торжество из-за конфликта с мужем Ариадны. Как утверждается, они даже успели подраться. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Анастасия Волочкова, которая с нетерпением ждала свадьбу дочери несколько месяцев, внезапно поспешила покинуть торжество. По информации источника, балерина приняла такое решение из-за конфликта с женихом Ариадны Никитой Григоряном. Более того, сообщается, что «дело даже дошло до драки». В результате танцовщица села в BMW и, предположительно, поехала на вокзал.

Однако есть и другая версия случившегося: друг жениха утверждает, что никакой драки не было., а Анастасия Волочкова ушла со свадьбы, поскольку поменяла билеты и в 23:00 должна была отправиться в Москву. Знакомый самой артистки подтвердил, что конфликт на мероприятии действительно был, но между Анастасией Волочковой и ее крестной Еленой, которые поссорились из-за «несогласия во мнениях».

Напомним, между балериной и избранником ее дочери достаточно напряженные отношения. Сначала Анастасия Волочкова одобрила выбор 19-летней Ариадны, но после просьб Никиты о непубличной свадьбе резко изменила свое мнение. Танцовщица возмущена: она считает, что молодой человек знал, кого берет в жены, и должен быть готов к вниманию СМИ.

26 апреля в особняке И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна. Пара обручились еще в Москве, а на днях обвенчалась.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь уехала от жениха перед свадьбой: «Я даже не знаю фамилию Никиты».