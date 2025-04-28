«Самый бюджетный»: Волочкова потратила на декор для свадьбы дочери миллион рублей

Украшение зала на свадьбе дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны обошлось в 1 млн рублей. Об этом рассказала декоратор Марина Миланская.

Она вспомнила, что бюджет мероприятия составлял 10 млн. Однако эксперт усомнилась в этой цифре.

«Декор самый бюджетный. Судя по входной группе, не больше 1,5-2 миллиона рублей, даже думаю что в 1 миллион уложились», - сказала Миланская Telegram-каналу «Звездач».

Напомним, свадьба Ариадны Волочковой прошла в минувшие выходные. Пара сначала обвенчалась в Москве, а затем отметила торжество в Петербурге.

По некоторым данным, балерина даже успела подраться с мужем дочери. В результате конфликта она села в машину и поехала на вокзал. Однако друг жениха утверждает, что драки не было – Волочкова ушла со свадьбы, так как спешила в Москву.