Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская погасила часть миллиардного долга перед ФНС

Популярный блогер Елена Блиновская, которая на данный момент находится в СИЗО по обвинению в неуплате налогов, погасила чуть больше 40 миллионов рублей долга перед ФНС.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, «королеве марафонов» осталось выплатить государству почти 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Блиновская смогла внести в счет погашения задолженности 70 миллионов рублей, вырученных с продажи квартиры в Москве.

При этом блогер обвинила ФНС в незаконном начислении долга в размере 220 миллионов рублей, но проиграла разбирательство.

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. Сначала она находилась под домашним арестом, но из-за систематического нарушения режима была переведена в СИЗО. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства более 918 миллионов рублей за 2019-2021 годы.

Ранее стало известно, что мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского могут признать банкротом. Соответствующее исковое заявление уже зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы. Он задолжал одному из российских банков 7 млн 636 тысяч рублей. При этом сейчас Блиновский служит в зоне СВО.