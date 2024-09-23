Мультипликатора Гарри Бардина госпитализировали с аритмией и гипертонией
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Мультипликатора Гарри Бардина госпитализировали с аритмией и гипертонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, Бардин жаловался на гипертонию, аритмию и повышенное давление. На данный момент он находится в реанимации.
При этом, как утверждает Mash, 83-летний Бардин не стал жаловаться на здоровье в телефонном разговоре и назвал нахождение в больнице плановым.
На данный момент представители мультипликатора не подтверждали, но и не опровергали новости о его здоровье.
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