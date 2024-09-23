В Москве госпитализировали Елену Кондулайнен из-за паралича правой части тела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у актрисы поражен мозг после инсульта, который она перенесла 4 года назад. У Елены парализовало правую часть тела, нарушены память и речь и сложности с передвижением. Как утверждает Mash, знаменитость была госпитализирована в психоневрологическое отделение, где провела 44 дня.

Отмечается, что после лечения Елене стало легче: она увереннее ходит и снова может двигать пальцами правой руки. Ее выписали из стационара, но за актрисой будут наблюдать невролог и логопед.

На данный момент ни Елена, ни ее представители не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

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