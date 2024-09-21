В Москве с отравлением экстренно госпитализировали дочь Александра Збруева

Дочь народного артиста России Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. 56-летней Наталье Збруевой стало плохо, она пожаловалась на отравление.

Как пишет Telegram-канал 112, находившиеся рядом с женщиной родственники срочно вызвали «скорую помощь».

Прибывшие медики приняли решение о необходимости оказания стационарной помощи.

При этом сам 86-летний Александр Збруев, по данным канала, также проходит лечение в одной из больниц Москвы, однако неизвестно, какой диагноз у звезды фильма «Большая перемена».

Ранее Александр Збруев рассказал, что пережил пять худруков театра «Ленком». Народный артист РСФСР отметил, что 69 лет своей жизни он отдал службе в театре и видел, как многие его коллеги уходили из жизни.