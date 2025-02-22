«Мудрости — ноль»: Алсу рассказала, какую главную ошибку допустила в браке с Абрамовым из-за воспитания

Алсу назвала главную ошибку, которую она допустила в браке с Яном Абрамовым.

Артистка призналась, что в отношениях с Яном Абрамовым часто поступала неправильно: из-за собственного воспитания ей приходилось подавлять эмоции и закрывать глаза на происходящие вещи.

По словам Алсу, она является выходцем из мусульманской семьи, в которой мужчина доминирует. Такую модель поведения была у нее и с Яном: она никому ничего не рассказывала, а просто уходила плакать в соседнюю комнату.

Также исполнительница рассказала, что знакомые говорили ей о том, что терпение является признаком мудрости и что со временем муж сам все поймет. Именно по этой причине нельзя было показывать своих чувств и обид.

Кроме того, Алсу призналась, что, когда приняла решение расстаться и подала на развод, ее обвинили в том, что она быстро сдалась.

«Держала в себе весь негатив, думала, что поступаю правильно... Это сыграло против меня и моей семьи. И я много лет так жила. А когда очнулась и подала на развод, мне сказали: "В тебе мудрости — ноль". Я уверена, каждый в семье заслуживает уважения. Важно быть откровенными и строить доверительные отношения с первого дня. Увы, я пришла к этому лишь спустя 18 лет супружеской жизни, в которой схема не менялась», — призналась артистка в беседе с изданием Psychologies.

Ранее мы писали о том, что адвокат Добровинский высмеял попытки Алсу запретить Яну Абрамову выезд за границу.

Также сообщалось, что Вячеслав Малафеев женился в третий раз.