«Грудью будет ему огораживать путь на границе»: адвокат Яна Абрамова посмеялся над Алсу

Адвокат Александр Добровинский высмеял попытки певицы Алсу запретить бывшему мужу, миллиардеру Яну Абрамову выезд за границу. Он назвал действия исполнительницы хита «Зимний сон» бессмысленными.

«Пожалуй, больше эффекта будет, если она собственной грудью будет ему огораживать путь на границе, чтобы он не выехал из страны. Вот тогда ее старания, полагаю, будут не напрасны», — посмеялся Добровинский в беседе с Общественной службой новостей.

Отмечается, что юристы Алсу не предоставили доказательств необходимости ограничения выезда за пределы страны, поэтому иск был отклонен.

Напомним, Алсу и бизнесмен Ян Абрамов продолжают делить многомиллиардное совместно нажитое имущество. Певица настроена получить максимальную сумму после скандального развода. Изначально Абрамов предлагал разойтись мирно и в качестве отступных предложил 2,5 миллиарда рублей. Однако артистка отказалась.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар Алсу. По его мнению, развод положительно отразился на ее гастрольной деятельности, за одно выступление артистка получает порядка 2−2,5 млн рублей.