Избранница младше спортсмена на 21 год: Вячеслав Малафеев женился в третий раз

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Спортсмен привел под венец 24-летнюю гимнастку Ангелину Шкатову.

О радостном событии стало известно из соцсетей экс-футболиста. Он опубликовал на своей странице фотографию с избранницей в свадебном наряде.

На снимке молодожены улыбаются и смотрят в камеру. Вместо пышного платья Ангелина выбрала на церемонию бракосочетания белоснежный пиджак. Малафеев пришел в классическом черном костюме.

Под изображением спортсмен оставил подпись. В ней он указал дату росписи. Малафеев и Шкатова связали себя узами брака сегодня, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что 45-летний экс-футболист наладил отношения с дочерью. Несколько лет назад она поссорилась с отцом из-за его бывшей избранницы Екатерины. Теперь же девушка обратилась к родителю с трогательной речью в социальных сетях.