Избранница младше спортсмена на 21 год: Вячеслав Малафеев женился в третий раз
© YURI KADOBNOV/AFP/East News
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Спортсмен привел под венец 24-летнюю гимнастку Ангелину Шкатову.
О радостном событии стало известно из соцсетей экс-футболиста. Он опубликовал на своей странице фотографию с избранницей в свадебном наряде.
На снимке молодожены улыбаются и смотрят в камеру. Вместо пышного платья Ангелина выбрала на церемонию бракосочетания белоснежный пиджак. Малафеев пришел в классическом черном костюме.
Под изображением спортсмен оставил подпись. В ней он указал дату росписи. Малафеев и Шкатова связали себя узами брака сегодня, 21 февраля.
Ранее сообщалось, что 45-летний экс-футболист наладил отношения с дочерью. Несколько лет назад она поссорилась с отцом из-за его бывшей избранницы Екатерины. Теперь же девушка обратилась к родителю с трогательной речью в социальных сетях.