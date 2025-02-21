НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 февраля 2025, 18:29
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Избранница младше спортсмена на 21 год: Вячеслав Малафеев женился в третий раз

Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Шкатовой, которая младше его на 21 год.
Избранница младше спортсмена на 21 год: Вячеслав Малафеев женился в третий раз

© YURI KADOBNOV/AFP/East News

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Спортсмен привел под венец 24-летнюю гимнастку Ангелину Шкатову.

О радостном событии стало известно из соцсетей экс-футболиста. Он опубликовал на своей странице фотографию с избранницей в свадебном наряде.

На снимке молодожены улыбаются и смотрят в камеру. Вместо пышного платья Ангелина выбрала на церемонию бракосочетания белоснежный пиджак. Малафеев пришел в классическом черном костюме.

Под изображением спортсмен оставил подпись. В ней он указал дату росписи. Малафеев и Шкатова связали себя узами брака сегодня, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что 45-летний экс-футболист наладил отношения с дочерью. Несколько лет назад она поссорилась с отцом из-за его бывшей избранницы Екатерины. Теперь же девушка обратилась к родителю с трогательной речью в социальных сетях.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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Вячеслав Малафеев