«Можно рожать хоть в сто»: Анфиса Чехова заговорила о пополнении в семье

46-летняя телеведущая Анфиса Чехова призналась, что хочет родить дочку. Об этом сообщает Woman.ru.

Многие звезды шоу-бизнеса открыто говорят о заморозке яйцеклеток. По словам Анфисы, она рада за коллег, которые заранее планируют рождение ребенка. При этом телеведущая призналась, что сама бы не воспользовалась данной процедурой из-за боязни наркоза.

«Прекрасно, что медицина развивается — можно делать ЭКО, замораживать яйцеклетки и рожать хоть в сто. Единственное, я очень боюсь делать наркоз, а яйцеклетки замораживают под наркозом», — высказалась знаменитость.

46-летняя Анфиса не скрывает, что мечтает о пополнении в семье и рождении дочки. Правда, от услуг суррогатного материнства, как и от заморозки яйцеклеток, она отказывается. Чехова надеется, что сможет самостоятельно зачать и выносить ребенка.

«Если я не смогу, значит, не будет ребенка. Я не очень понимаю, моего ребеночка в животе носит другая женщина», — пояснила Анфиса.

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