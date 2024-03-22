«Ее теплом питаются все вокруг»: Ефремов рассказал о съемках с Тарасовой

Актер Никита Ефремов рассказал о съемках с Аглаей Тарасовой в сериале «Морозко». Никита поделился впечатлениями в эфире шоу «ОК на связи!».

В марте 2024 года состоялась премьера сериала «Морозко», в котором главные роли исполнили Никита Ефремов и Аглая Тарасова. По словам актера, у него остались приятные впечатления от съемок с коллегой. Ефремов назвал Тарасову «очень теплой, любящей и заботливой».

«Очень хорошо себя чувствует, то, что она хочет. Мне кажется, ее теплом питаются все вокруг», — сообщил артист.

Также Никита поделился мнением о режиссере и сценаристе Юлии Лысовой. По его мнению, Юлии удалось написать «потрясающий, ироничный» сценарий для сериала.

«Конечно, она нервничала, потому что это ее первый большой проект. Пытались наладить партнерские отношения. Где-то получалось, где-то нет», — резюмировал Ефремов.

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