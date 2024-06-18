«Развод сильно ее подкосил»: что происходит с Кристиной Асмус после недавней свадьбы Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус недавно улетела на Бали вместе с 10-летней дочерью Анастасией. В личном блоге звезда сериала «Интерны» поделилась кадрами с отдыха, однако нарвалась на критику из-за своего внешнего вида.

На опубликованных снимках Кристина Асмус предстала в белом халате у бассейна. Актриса позировала без макияжа и с мокрыми волосами.

«Бесячие фото в купальнике из отпуска через три, два, один…» — подписала серию кадров Кристина Асмус.

Пользователи Сети не оценили фото артистки. Многие посчитали ее образ «неудачным» и связали ее внешний вид с разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, который недавно снова женился.

«Видно, что развод очень сильно ее подкосил. А новая жена Гарика вообще добила», «Не очень удачные фото», «Все страшнее и грубее, все более отталкивающе», «Какой неудачный образ. Жалкие попытки быть „необычной“. Печально», — написали в комментариях.

Напомним, Кристина Асмус состояла в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым с 2013 по 2020 год. У артистов есть 10-летняя дочь Анастасия. Юморист утверждал, что он поддерживает дружеские отношения с экс-супругой.

Спустя месяц после официального расторжения брака Гарик Харламов начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук. В мае телеведущий объявил, что скоро вновь женится. Он опубликовал в соцсети видео, на котором показал свою возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце, а также рассказал, как сделал предложение артистке. В начале июня стало известно о свадьбе юмориста и актрисы.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Асмус пошутила над недавней свадьбой и потенциальным разводом Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Актриса пришла на выпускной дочери и на вопрос о том, почему рядом с ними нет телеведущего, пошутила, что он «зарабатывает деньги на следующий раздел имущества».