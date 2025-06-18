«Можно было бы сбросить пару килограммов»: Андрей Малахов раскритиковал себя, увидев в эфире ТВ

Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему надо сбросить пару килограммов. Слова Андрея приводит «7Дней.ru».

Андрей Малахов стал гостем светского мероприятия, во время которого охотно пообщался с журналистами. Выйдя к прессе, телеведущий признался, что строго оценивает свои шоу и результаты съемок. По словам Малахова, в первую очередь, он недоволен внешним видом. Андрей считает, что ему нужно похудеть.

«Как минимум, можно было бы сбросить пару килограммов», — высказался телеведущий.

Несмотря на претензии к своей фигуре, Андрей стал триумфатором премии ТЭФИ, победив в трех номинациях.

Ранее телеведущий Андрей Малахов заявил, что для него огурцы от зрителей важнее ТЭФИ. Подробности читайте в этой новости.

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