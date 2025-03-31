«Никогда этого не скрывала»: Надежда Ангарская стремительно худеет на препарате

Юмористка Надежда Ангарская раскрыла секрет своего похудения. Оказалось, что помимо диет и спорта она принимает препарат, который ей прописал врач. Об этом она рассказала в личном блоге.

Артистка не перестает удивлять поклонников изменениями во внешности. По словам самой Ангарской, она похудела на 20 кг и останавливаться на достигнутом не собирается. Она призналась, что с уходом лишнего веса к ней вернулись нормальное давление, здоровый сон и «бабочки в животе» при виде себя в зеркале.

Надежда не стала скрывать, что использует медицинский препарат в похудении, но делает это только с разрешения врача.

«А пока что придерживаюсь диеты, которую прописал мне доктор, основываясь на моих анализах, и медикаментозного лечения, тоже прописанном доктором. Напомню, что там есть уколы. Я никогда этого не скрывала и не буду скрывать. Я сейчас применяю российский препарат и буду идти дальше», - заявила артистка.

Ангарская призвала женщин не критиковать других, а любить себя и заботиться о своем теле и здоровье.

Ранее Надежда Ангарская рассказала, как вышла замуж за тренера своего сына.