НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 марта 2025, 15:51
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«Никогда этого не скрывала»: Надежда Ангарская стремительно худеет на препарате

Юмористка Надежда Ангарская призналась, что похудела на 20 кг на препарате.
«Никогда этого не скрывала»: Надежда Ангарская стремительно худеет на препарате

© Starface.ru

Юмористка Надежда Ангарская раскрыла секрет своего похудения. Оказалось, что помимо диет и спорта она принимает препарат, который ей прописал врач. Об этом она рассказала в личном блоге.

Артистка не перестает удивлять поклонников изменениями во внешности. По словам самой Ангарской, она похудела на 20 кг и останавливаться на достигнутом не собирается. Она призналась, что с уходом лишнего веса к ней вернулись нормальное давление, здоровый сон и «бабочки в животе» при виде себя в зеркале.

Надежда не стала скрывать, что использует медицинский препарат в похудении, но делает это только с разрешения врача.

«А пока что придерживаюсь диеты, которую прописал мне доктор, основываясь на моих анализах, и медикаментозного лечения, тоже прописанном доктором. Напомню, что там есть уколы. Я никогда этого не скрывала и не буду скрывать. Я сейчас применяю российский препарат и буду идти дальше», - заявила артистка.

Ангарская призвала женщин не критиковать других, а любить себя и заботиться о своем теле и здоровье.

Ранее Надежда Ангарская рассказала, как вышла замуж за тренера своего сына.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Надежда Ангарская
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