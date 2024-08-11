«Можете меня поздравить»: Айза-Лилуна Ай заявила, что спустя 3,5 года снова влюбилась

Айза-Лилуна Ай заявила, что снова влюбилась.

Блогер много раз говорила о том, что мечтает найти надежного мужчину. Недавно Айза рассказала про то, как может встречаться одновременно с несколькими парнями. Но в данном случае у нее не было никаких серьезных намерений ни к одному из них.

На днях бывшая жена рэпера Гуфа в своем блоге рассказала о том, что спустя 3,5 года она снова оказалась в статусе занятой женщины.

«А еще я же обещала сообщить вам, когда у меня появится мужчина. Так вот, можете меня поздравить. Спустя 3,5 года», — поделилась Айза с подписчиками.

Также звезда призналась, что ее новый молодой человек оказался очень романтичным и заботливым. Теперь каждое утро Айзы начинается с завтрака и любимых цветов в постель. Однако личность своего нового возлюбленного она раскрывать не стала. Лишь намекнула на его возраст, подчеркнув, что в этот раз рассмотрела мужчину младше нее.

Ранее мы писали о том, что Айза раскритиковала Барановскую, предложившую женщинам рожать в поле.

Также сообщалось, что артистка Ольга Бузова показала фото в объятиях неизвестного мужчины.