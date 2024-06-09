Айза раскритиковала Барановскую, предложившую женщинам рожать в поле. Об этом стало известно из соцсетей блогерши.

Накануне в Сети распространилось заявление Юлии Барановской, которая восхищалась «культурным кодом» россиян.

«Это наше ДНК. Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем», — заявляла телеведущая.

Слова знаменитости раскритиковала блогерша Айза, которой высказывание Барановской показалось неуместным.

«Как же она меня раздражает. На ПМЭФ Барановская заявила, что женщины должны рожать и рожать в поле», — написала она в блоге.

В комментариях под записью многие поддержали Айзу: «Ей просто нужны новые герои своего шоу. Там как раз про таких, которые в поле рожают и много», «Че она сама-то в поле не рожала тогда, а за границей?».

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