«Я счастлива»: Ольга Бузова показала фото в объятиях неизвестного мужчины

Ольга Бузова показала снимок, где она запечатлена в объятиях неизвестного мужчины.

Телеведущая проекта «Дом-2» вернулась со съемок нового проекта «Звезды в джунглях», которые проходили в Колумбии. Однако несмотря на то, что работа в другой стране длилась на протяжении месяца, от отпуска артистка отказалась. Она продолжает жить в соответствии с плотным рабочим графиком.

Но Ольга не забывает делиться моментами своей жизни в социальных сетях. На днях исполнительнице хита «Мало половин» удалось удивить поклонников снимком, на котором она запечатлена в обнимку с неизвестным мужчиной. Артистка решила еще не раскрывать личность таинственного незнакомца.

«Боже, я счастлива», — заинтриговала звезда своих подписчиков.

Ранее Ольга уже говорила о том, что в ее личной жизни наступили большие перемены, которые приносят ей радость и удовольствие. Тогда она показала большой букет роз и вложенную в них записку с надписью: «От Дмитрия, с любовью». Теперь поклонники артистки гадают, кто смог завоевать ее сердце.

Ранее мы писали о том, что блогерша Алина Акилова высказалась о новой девушке ее экс-супруга Ксении Бородиной.