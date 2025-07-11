«Можете кидаться в меня помидорами»: Виктория Боня раскрыла секрет похудения на 10 кг

Модель Виктория Боня призналась, что похудела на 10 кг с помощью лекарства для диабетиков. Знаменитость раскрыла секрет стройности в соцсети.

В личном блоге Виктория показала фото до и после преображения. Модель сообщила, что похудела на 10 кг. Правда, она добилась результата не с помощью диеты и спорта, а препарата для диабетиков. По словам знаменитости, вес ушел всего за месяц.

«Можете кидаться в меня помидорами. Да, я использовала препарат год назад, и за месяц -10 кг. Мало того, я и сейчас иногда подкалываю его. Только меньше минимальной дозы», — высказалась знаменитость.

Отметим, что не только Боня похудела на препарате для диабетиков. Так, певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после избавления от 7 кг. Подробности читайте в этой новости.

Ранее мы писали, что у 45-летней модели Виктории Бони оторвало кусок кожи после массажа от целлюлита. Знаменитость не могла спать из-за болезненных ощущений. Несмотря на травму, она не намерена прекращать борьбу с несовершенствами.