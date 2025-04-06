«Может разнести в пух и прах»: Тина Канделаки обратилась к Маргарите Симоньян по особому поводу

Тина Канделаки публично обратилась к Маргарите Симоньян по особому случаю и рассказала о их дружбе.

Сегодня свой день рождения празднует журналистка. В честь ее 45-летия Тина опубликовала в личном блоге пост, в котором она вспомнила о том, через какие трудности и препятствия им пришлось пройти вместе.

Однако, по словам Канделаки, несмотря ни на что, они всегда были рядом и протягивали друг другу руку помощи, когда было нужно. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что Маргарита в жизни не такая, как на экране.

«Ты уникальный человек, который умеет быть одновременно "броней" для своих и "кинжалом" для чужих. Который может утром разнести в пух и прах оппонента в эфире, а вечером — испечь самый нежный яблочный пирог. Который отважно сражается и не опускает руки даже в самой тяжелой ситуации», — призналась телеведущая в своем Telegram-канале.

Также Тина подчеркнула, что Маргарите удается оставаться собой даже когда за ее словами и поступками ищут подвох. Телеведущая пожелала журналистке спокойствия и призвала поверить в то, что чудеса случаются.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян показала видеопризнание в любви, которое помогает ей в минуты отчаянья.

Также сообщалось, что Тина Канделаки рассказала, на какие идет жертвы ради красоты.