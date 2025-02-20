«Бесит дико»: Тина Канделаки рассказала, на какие идет жертвы ради красоты

49-летняя телеведущая Тина Канделаки отказалась от сладкого ради чистой кожи лица. Тина рассказала о секрете красоты в соцсети.

Ради красоты кожи Тина Канделаки отказалась от сладостей, однако ограничение дается ей с трудом. Телеведущая не скрывает, что порой ей хочется плитки шоколада. При этом Тина осознает, что сладкое и чистая кожа не совместимы. Канделаки поддержала тех, кто, как и она, сидит на диете.

«Знаю, что бывает очень сложно отказаться от сладкого. Я с вами. Одно наблюдение: уже долгое время не ем сладкое, в классическом его понимании, шоколад, и совсем другая кожа. К сожалению. Бесит дико. Шоколад очень люблю и всегда его хочется. Но получается, что шоколад и хорошая кожа не совместимы. Хочется, но терплю», — высказалась знаменитость.

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