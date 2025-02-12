«Может позволить себе съесть что-то вредное»: раскрыт секрет мускулистого тела Niletto

Тренер певца Данилы Прыткова, который выступает под псевдонимом Niletto, раскрыл секрет спортивного тела звезды. Артиста часто обвиняют в употреблении гормонов и стероидов. Персональный тренер поговорил на эту тему с Kp.ru.

В 2020 году исполнитель хита «Любимка» сделал заявление в ответ на слова хейтеров, что принимает препараты для ускорения роста мышечной массы.

«Я ни разу не «курсил» и не хочу. Только «натуралочка». Я с начальных классов на спорте. Выступал на всех соревнованиях от школы, люто бегал, тренировался на турниках», – рассказывал он.

Тренер высказался о работоспособности певца в интервью с журналистами, но попросил остаться анонимным.

«Мы начинали с бодибилдинга. Это наращивание и поддержание мышечной массы. Сейчас мы занимаемся так: три дня Даня тренируется, день отдыхает. Тренировки включают упражнения на все группы мышц. Иногда мы можем разбавить занятия функциональными тренировками, то есть делаем по 150 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний с собственным весом,100 подъемов с переворотом на турнике и т.д.» – поделился он.

По его словам, летом прошлого года Данила увлекся армрестлингом (борьба на руках. - Прим. ред.). Что касается питания, то артист может позволить себе почти все.

«У Данила очень хорошая генетика и прекрасный метаболизм. Он может позволить себе съесть что-то вредное, и это никак не отразится на его спортивной форме», – заявил тренер.

Он добавил, что рекомендует подопечному спортивное питание, то звезда не всегда придерживается режима.

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