«Это не так просто, как кажется»: 41-летняя Алсу раскрыла секрет стройной фигуры

41-летняя певица Алсу заверила, что ее вес не меняется с годами. Исполнительница хита «Зимний сон» призналась, что не только правильно питается, но и регулярно занимается спортом, а недавно увлеклась биатлоном.

Алсу ежедневно делает растяжку и двадцать отжиманий, а также начала осваивать технику лыжного бега и стрельбу.

«Уровень у меня пока так себе, но я стараюсь. Мне нравится. С лежки я все попала, стоя - два из пяти закрыла. Сложно стрелять стойку, потому что руки трясутся. Это не так просто, как кажется по телевизору», - разоткровенничалась артистка с mk.ru.

Она также отметила, что собиралась принять участие в соревнованиях по биатлону вместе с известными спортсменами, но из-за аномально теплой погоды в Москве мероприятие отменили.

«Гонку отменили, но это не отменяет моих занятий. Мне настолько понравилось, что я решила продолжить заниматься биатлоном. Теперь тренируюсь пару раз в неделю», - сказала Алсу.

Помимо спорта певица следит и за своим питанием. Она не позволяет себе жареную, острую, кислую и соленую пищу и любит «все нейтральненькое, вкусненькое». Кроме того, Алсу подчеркнула, что спит не меньше семи часов.

Ранее сообщалось, что Алсу приютила в своем коллективе оставшуюся без работы барабанщицу группы «Сети», лидер которой сбежал в Израиль в 2022 году.