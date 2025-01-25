«Отнеслась к этому с юмором»: 17-летняя дочь Даны Борисовой о беременности

Дочь Даны Борисовой откровенно рассказала о личной жизни и заявила, что не беременна.

17-летняя Полина Аксенова сообщила, что пока не планирует заводить семью и становиться мамой. Кроме того, по словам девушки, на данный момент она не состоит ни в каких отношениях, а в Корее в последний раз она была два года назад.

Однако отец Полины поверил в слухи о том, что его 17-летняя дочь ждет первенца от корейца. Максим Аксенов восприняли эту информацию всерьез и даже устроил скандал со своей экс-супругой. Однако сам мужчина не поверил в то, что дочь все-таки не беременна.

Полина рассказала, что данные новости веселили ее до тех пор, пока родственники не начали звонить и поздравлять со скорым пополнением в семье.

«Я отнеслась к этому с юмором, ведь в Интернете часто пишут какие-то гадости или чушь. Но, об этом узнал и папа. Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это все чушь, раздутая желтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать. На данный момент мое сердце свободно», — поделилась Полина в беседе с изданием The Voice.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова заговорила о беременности находящейся в Корее дочки.