«Может даваться краткосрочный отпуск»: отбывающий срок Ефремов хочет отпроситься на похороны Добровольской

Михаил Ефремов может отпроситься на похороны Евгении Добровольской.

Российский актер, отбывающий сейчас наказание в колонии из-за случившейся в 2020 году аварии, хочет прийти на церемонию прощания со своей бывшей супругой. Для этого ему необходимо будет взять краткосрочный отпуск.

Об этом заявил правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — пояснил Мельников в беседе с изданием aif.ru.

Также Иван выразил уверенность в том, что Ефремову одобрят его просьбу и отпустят на время, чтобы тот посетил церемонию прощания. Кроме того, по словам Мельникова, ФСИН не хочет вступать ни в какие скандалы, связанные с актером.

Ранее мы писали о том, что Евгения Добровольская получила пророческую роль за несколько лет до смерти.

Также сообщалось, что Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской.