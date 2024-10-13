«Может быть и модно»: Наташа Королева высказалась против целителей

Наташа Королева высказалась против целителей.

Певица заявила, что за здоровьем людей должны следить только квалифицированные врачи, у которых в этом есть опыт. По словам Натальи, обращаться к целителям всегда было модно, но бессмысленно, так как улучшения состояния никогда не было видно.

«Обращаться к целителям может быть и модно, но мы из 90-х — тогда тоже были модны целители. Мы знаем, что лучше ходить к традиционным докторам», — поделилась исполнительница в беседе с изданием NEWS.ru.

Также артистка заявила, что они с супругом Тарзаном внимательно следят за своим здоровьем, поэтому ежегодно проходят медицинские обследования всего организма для выявления болячек.

«Мы очень активно занимается своим здоровьем. После полтинничка рекомендую делать это регулярно. А мне 51 год... Ну, конечно, я забочусь о себе. Чтобы шкурка моя выглядела достойно!» — заявила Королева.

Певица призвала всех проверить свое здоровье до окончания этого года, так как он является кармическим. Именно в этот период могут появиться различные болячки у каждого человека.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева высказалась о разводах Алсу и SHAMAN.

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