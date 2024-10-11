«Далеко»: сваты Наташи Королевой впервые высказались о свадьбе дочери

Родители Мелиссы Валынкиной (настоящее имя Анна) впервые пообщались с журналистами и объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери с сыном певицы Наташи Королевой Архипом.

По словам отца, Алексея Валынкина, дочь сообщила о предстоящем торжестве. Кроме того, она приезжала домой вместе с Архипом. При этом мужчина не стал отрицать, что не знаком лично с его родителями - Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзан).

«На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко», - сказал Алексей в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Его версию подтвердила и мать Мелиссы Еелена Валынкина. Она похвалила выбор дочери и назвала зятя хорошим парнем.

Как оказалось, Мелисса никогда не приглашала родственников в гости. По словам Елены, они общались с Королевой пару раз по телефону, поздравляли друг друга с праздниками.

Напомним, сын Королевой и бывшего стриптизера Сергея Глушко 21 августа женился на уроженке Кемеровской области Мелиссе Волынкиной. После переезда в Москву девушка зарабатывала танцами в ночном клубе.

Ранее стало известно, что Наташа Королева отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы вместе с сыном Архипом Глушко и его молодой женой.