«Моя работа»: Диана Гурцкая возвращается в творчество после смерти мужа

Диана Гурцкая рассказала, что возвращается к жизни после смерти мужа. По этой причине певица решила, что в 2025 году полностью посвятит себя работе и сыну.

На конкурсе «Большая сцена» Гурцкая пообщалась с журналистами и рассказала о своих планах на предстоящий год. Оказалось, что после семейной трагедии артистка решила полностью погрузиться в творчество и взяться за воспитание сына.

Диана не стала скрывать, что долгое время не могла прийти в себя после потери мужа Петра Кучеренко. Однако она решила, что пришло время взяться за работу ради себя и своей семьи. Кроме того, певица также призналась, что в этом году ее сыну предстоит новый жизненный этап, где ему придется закончить школу и поступить в университет.

«Какие планы? Работа, безусловно. Прежде всего, конечно, сейчас я очень переживаю за своего сына, за его учебу. Далее, это моя работа, это альбом», — разоткровенничалась артистка в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Напомним, что супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер в 2023 году во время его командировки на Кубу. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву. У Петра заболело сердце. Тогда пилотам пришлось совершить экстренную посадку, чтобы оказать помощь мужчине, однако прибывшим медикам не удалось спасти его жизнь.

Ранее мы писали о том, что Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына.

Также сообщалось, что брат Дианы Гурцкая вспомнил, как Кучеренко делал предложение певице.