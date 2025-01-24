«Для меня малыш»: Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына

Певица Диана Гурцкая рассказала об активной подготовке 17-летнего сына к поступлению в вуз. Артистка обеспокоена взрослением ребенка и назвала его «малышом».

«Как бы он не вырос, он для меня тот малыш, который был всегда», - призналась Гурцкая. Ее слова приводит Пятый канал.

Певица не стала никуда выезжать с ним в новогодние праздники. Гурцкая говорит, что дома отдыхает лучше, чем где-либо.

Пока неизвестно, куда будет поступать наследник – предпочтения меняются. Сейчас сын Гурцкая усердно занимается с педагогами и репетиторами.

«Мы же в этом году заканчиваем школу, поэтому очень бурная у нас сейчас проходит история, связанная с учебой», — поделилась певица.

Ранее брат певицы Роберт вспомнил обещание мужа Гурцкая Петра Кучеренко. Родственник предупреждал, что у Дианы «достаточно проблем». Но мужчина не испугался трудностей и пообещал «стать ее глазами». Матери Петра потребовалось время, чтобы принять невестку. Женщина считает, что Диана больше других имеет право на счастье.