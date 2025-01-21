Брат Дианы Гурцкая вспомнил, как Кучеренко делал предложение певице

Брат Дианы Гурцкая вспомнил трогательное обещание Петра Кучеренко незрячей жене. Об этом стало известно в эфире шоу «Когда все дома».

Во время съемок Роберт вспомнил, как Петр делал предложение певице. Между мужчинами состоялся серьезный разговор, во время которого брат певицы предупредил Кучеренко о возможных трудностях. Но он не растерялся и пообещал, что станет «глазами» Дианы, чем растрогал Роберта.

«Я сказал: «Петя, ты знаешь, у Дианы достаточно проблем. Не хочу, чтобы ты был ее проблемой». Он ответил: «Ты не бойся, я стану ее глазами». Такие эмоции у меня в этот момент были… Хотел весь мир обнять», — высказался брат артистки.

Мама Петра вспоминала, как он пришел к ней за благословением. Сначала женщина насторожилась, ей потребовалось время, чтобы принять невестку.

«Каждый человек имеет право на счастье. Диана больше других имеет это право», — высказалась мама Петра.

Ранее Диана Гурцкая призналась, что до сих пор с трудом переживает потерю мужа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на могиле мужа Дианы Гурцкая построили огромный памятник с колоннами.