«Моя последняя покупка»: Яна Рудковская впечатлила публику кутюрным нарядом
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Продюсер Яна Рудковская появилась на публике в кутюрном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
«Этот лук произвел на всех впечатление. Это кутюрный лук Карла Лагерфельда из его последней коллекции. И моя последняя покупка кутюрного лука. Больше не покупаю, история кутюра пока закрыта», — поделилась 49-летняя бизнесвумен.
Рудковская признавалась в соцсетях, что отдыхает во Франции. Во время отпуска медиаменеджер выложила фото в купальниках и вступила в конфликт с женщинами, которые назвали ее бабкой. Продюсер обратилась к «мымрам», отметив, что им тоже когда-то будет 50 лет.
Ранее Яна Рудковская поддержала артистов, которых требуют признать иноагентами.
Также Рудковская призвала певицу Mia Boyka извиниться перед девочкой-квадробершей.