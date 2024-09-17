«Моя последняя покупка»: Яна Рудковская впечатлила публику кутюрным нарядом

«Этот лук произвел на всех впечатление. Это кутюрный лук Карла Лагерфельда из его последней коллекции. И моя последняя покупка кутюрного лука. Больше не покупаю, история кутюра пока закрыта», — поделилась 49-летняя бизнесвумен.

Рудковская признавалась в соцсетях, что отдыхает во Франции. Во время отпуска медиаменеджер выложила фото в купальниках и вступила в конфликт с женщинами, которые назвали ее бабкой. Продюсер обратилась к «мымрам», отметив, что им тоже когда-то будет 50 лет.

Ранее Яна Рудковская поддержала артистов, которых требуют признать иноагентами.

Также Рудковская призвала певицу Mia Boyka извиниться перед девочкой-квадробершей.