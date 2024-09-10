«Совершила ошибку»: Рудковская призвала Mia Boyka извиниться перед девочкой-квадробером

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг певицы Mia Boyka и девочки-квадробера. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Медиаменеджер рассказала, что, ее 11-летний сын Александр не поддерживает движение квадроберов. При этом сама Рудковская считает неприемлемым осуждать любые увлечения детей на сцене. В то же время бизнесвумен выразила уверенность, что артистка совершила подобную ошибку в силу молодости и вовсе не хотела обидеть ребенка.

«Тем более девочка и так была испуганная, так как потеряла родителей. Родители сами разберутся со своей 11-летней дочерью. Нравится ей играть и быть кошечкой, пусть будет так. Более чем уверена, что Мия исключительно в силу своей молодости совершила ошибку, не преследовала цели унизить ребенка, хотела как лучше — получилось как всегда», — поделилась Рудковская.

Кроме того, продюсер дала совет исполнительнице, как наилучшим образом разрешить конфликт.

«Конечно, личный визит к девочке и родителям с извинениями и подарками закроет этот вопрос. Почему никто до сих пор не подсказал ей этого, как минимум странно», — высказалась она.

Ранее Mia Boyka призналась, что ее критикуют несчастные люди за скандал с квадроберкой.