«Моя Маруся, которая невеста»: Macan сделал неожиданное заявление о личной жизни

Рэпер Macan сделал неожиданное заявление о своей личной жизни со сцены.

Накануне у рэпера была сольный концерт, на котором также присутствовала и его возлюбленная Мария Мотина. Певец об этом заявил со сцены.

Кроме того, Macan удивил своих поклонников трогательным обращением к его избраннице. Рэпер поздравил девушку с Международным женским днем и подчеркнул, что восхищается ее стойкостью и характером.

Однако больше всего в его речи удивил тот факт, что он назвал Мотину невестой, хотя ранее об этом не было и речи. Подробности приводит Super.

«Дорогая моя Маруся, которая невеста, я поражаюсь на самом деле, как ты умудряешься совмещать в себе два, как мне кажется, основополагающих для мужчин и женщин качества. Во-первых, ты очень смиренна — и даже в моменте, где, наверное, другие бы сопротивлялись каким-то моим просьбам или требованиям, ты смиренно стоишь за моей спиной и служишь мне невероятной поддержкой и опорой. И по совместительству являешься для меня большим учителем, другом и даже где-то наставником», — трогательно обратился Macan к своей девушке во время концерта.

Напомним, что еще в январе этого года внимательные поклонники рэпера заметили кольцо на безымянном пальце Марии. Однако артист данные слухи никак не прокомментировал.

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