«Хочу быть строгой»: жена Павла Мамаева раскрыла причину их последнего конфликта

Супруга Павла Мамаева рассказала о скандальном конфликте с ним.

Надежда Санько призналась, что они редко ссорятся с мужем, так как его непросто вывести из себя. Кроме того, девушка попыталась даже вспомнить, из-за чего последний раз ни с Павлом поругались.

Надежда устроила в личном блоге рубрику, где ей необходимо ответить на интересующие ее подписчиков вопросы. Один из поклонников решил узнать, как часто Мамаев устраивает семейные конфликты.

В ответ на это Надежда опубликовала трогательное архивное видео, на котором футболист нянчится с их общим сыном Тимофеем дома, когда он был еще маленьким. Блогерша также не упустила возможности подметить сходство между Павлом и его наследником.

Санько вспомнила, из-за чего они ругались в последний раз, но также решила уточнить, что футболист никогда не повышает голос.

«Паша на меня не кричит никогда. Мы крайне редко ссоримся, последний раз пару месяцев назад из-за Тимофея. Я возмущалась, что он его разбаловал, и тот вьет из него веревки. Я хочу быть строгой, когда надо, а он вечно заступается. Сейчас этот вопрос решен», — разоткровенничалась девушка в личном блоге.

Напомним, что футболист четыре года назад расстался с Аланой Мамаевой после восьми лет брака, после чего женился на Надежде Санько, подруге своей бывшей супруги. Затем у пары появился сын Тимофей, а два года спустя Надежда родила еще одного мальчика, которого назвали в честь отца Павлом.

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