«Моя цель — выжить»: Петросян раскрыл способы борьбы со старостью

Юморист Евгений Петросян признался, что борется со старостью с помощью тренировок. Он занимается три раза в неделю и заявляет, что должен «выжить». Звезда дал интервью Роману Костомарову в эфире его канала.

«Моя цель — выжить. Да и окружающим тоже нужно, чтобы я выжил. Правда, с медицинской точки зрения для этого ничего не делаю», – поделился артист.

79-летний Петросян отметил, что не может найти время на обследования, но старается держать себя в форме. Для этого мужчина занимается спортом. Это он назвал своим способом борьбы со старостью.

«Хожу на тренировки три раза в неделю, обязательно. Очень даже разгибает. С возрастом каждый человек имеет тягу становиться вопросительным знаком, а я стараюсь оставаться восклицательным», — заявил юморист.

Напомним, что знаменитость счастлив в браке с 35-летней Татьяной Брухуновой, которая является его помощницей. Ранее он высказался о браке с ней и заявил, что на данный момент исправляет ошибки молодости.

У Евгения Вагановича есть двое детей от нынешней супруги – сын Ваган и дочь Матильда. Есть еще наследница от одного из предыдущих браков. Его старшей дочери Викторине сейчас 56 лет, но их отношения не сложились. Мужчина рассказал, что она прекратила с ним общение еще до рождения сына.

СМИ писали, что Петросян через суд пытается выписать дочь из квартиры.