Евгений Петросян заявил, что с Татьяной Брухуновой исправляет ошибки молодости

Юморист Евгений Петросян рассказал, что у них с Татьяной Брухуновой любовь. С ней артист эстрады исправляет ошибки молодости.

Об этом Петросян заявил в интервью фигуристу Роману Костомарову.

«Любви все возрасты покорны. И я ощутил это. Очень признателен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание. Я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости», - произнес Петросян.

Ведущий поинтересовался, о каких ошибках молодости идет речь. Петросян отметил, что работа занимала все время – было не до семьи и личной жизни.

«Я был женат на своей работе. Практически это 24 часа. Мне иногда репертуар снился», - признался юморист.

Ранее сообщалось, что Петросян через суд пытается выписать дочь из квартиры. При этом 56-летняя дочь юмориста Викторина живет за границей. Неизвестно, поддерживают ли они общение. При разводе Петросяна с юмористкой Еленой Степаненко родственница поддержала супругу отца.