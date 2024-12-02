Евгений Петросян через суд пытается выписать дочь из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

12 ноября Евгений Петросян подал иск в суд Хамовнического района с требованием выписать дочь Викторину из квартиры и признать ее утратившей право пользования жилым помещением.

Однако суд вернул иск юмористу, попросив его исправить ошибки в заявлении.

Напомним, Викторина Петросянц — единственная дочь юмориста от брака с Беллой Кригер. СМИ писали, что после развода родителей, она встала на сторону Елены Степаненко. Новая супруга Петросяна подтверждала, что артист не поддерживает связь с дочкой.

Также известно, что 56-летняя наследница Петросяна с 90-х живет вместе с мужем и детьми в Нью-Йорке.

Ранее мы писали о том, что любящая люксовые сумки жена Петросяна отказалась тратить деньги в «агрессивной Европе».