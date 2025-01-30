«Моя»: бывший муж Ксении Собчак показал новую возлюбленную

52-летний актер Максим Виторган показал фото новой возлюбленной Анны Короткой. Экс-супруг Ксении Собчак трогательно обратился к избраннице в соцсети.

В начале 2025 года актер рассекретил отношения с Коротковой, публично признавшись ей в любви. Максим, привыкший скрывать личную жизнь, на этот раз открыто демонстрирует свои чувства. В его профиле появился снимок Анны с вечерней прогулки по Москве. Избранница Виторгана была запечатлена в сером пальто на фоне здания правительства РФ. Артист с гордостью заявил, что Короткова — его девушка.

«Здание — Правительства РФ. Девушка — моя», — написал он.