Экс-возлюбленная Виторгана Нино Нинидзе выходит замуж

Актриса Нино Нинидзе выходит замуж, заявил источник портала «Экспресс газета». Отмечается, что предложение ей сделал новый возлюбленный – 33-летний актер Михаил Кремер.

По неподтвержденной пока информации, бойфренд у экс-возлюбленной актера Максима Виторгана появился еще весной прошлого года. А уже летом он предложил ей стать его женой. Возможно именно скорая свадьба стала причиной того, что Нино перестала скрывать избранника в Сети.

Сейчас влюбленные вместе отдыхают в Дубае. В личном блоге актриса опубликовала фото, на котором лежала на спине у Кремера. При этом комментарии о статусе их отношений она не давала.

К слову, портал «Страсти» выяснил, что Михаил родился в 1991 году во Владивостоке. Окончил ГИТИС, а затем с 2016 года стал служить в Театре Маяковского. Тогда же он женился на Татьяне Максимовой. В браке у них родился сын. Однако позже состоялся развод.

Ранее Максим Виторган тоже вышел в свет с новой девушкой.