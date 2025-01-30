Телеведущая Алена Водонаева проговорилась про роман с Майами в прямом эфире

Телеведущая Алена Водонаева проговорилась про роман с Олегом Майами в прямом эфире. Знаменитость рассказала про инцидент на съемках шоу «Сплетница».

Знаменитость вспомнила про съемки, на которых все узнали про ее связь с певцом. Тогда ведущая заявила, что Алена «оставила след любви» на Олеге. Водонаева, забыв про прямой эфир и про тайный роман, поинтересовалась у собеседницы, откуда она знает ее секрет. Судя по всему, в тот момент Олег находился рядом с Аленой. По словам знаменитости, она «поймала» на себе возмущенный взгляд артиста и только после этого поняла, что «сказала что-то не то».

«Я вообще не в зуб ногой, что мы уже в эфире. Это уже не вырезать. Я съехала с этой темы. Всякие случаются в жизни романы, это было больше 10 лет назад. Была интрижка», — высказалась знаменитость.

Алена избегает разговоров про экс-избранника не потому, что стыдится его, а потому что их связь была мимолетной. Ей нечего рассказать про отношения с Олегом.

Отметим, что сам Олег не комментировал слова Алены.

Ранее Алена Водонаева ассказала про общение с Никитой Кологривым. Подробности читайте в этой новости.