Москвичи раскупили билеты за 10 тысяч на сольный концерт Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

У Михаила Шуфутинского в начале осени состоится концерт в Кремлевском дворце. Стоимость билетов варьируется от 2 до 10 тысяч рублей. Журналисты прикрепили скриншот зала, подтверждающий, что все места раскуплены.

Существует вероятность, что ажиотаж вокруг мероприятия связан с хитом «Третье сентября», которое ежегодно становится трендом в Сети осенью.

Сам артист не комментировал предстоящее выступление.

