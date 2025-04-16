«Чувствую себя вполне»: Михаил Шуфутинский рассказал о здоровье и молодой жене

Михаил Шуфутинский в день рождения рассказал, что не жалуется на здоровье. Об этом сообщает mk.ru.

13 апреля Михаилу Шуфутинскому исполнилось 77 лет. Свой день рождения он отпраздновал на сцене. По словам артиста, он чувствует себя отлично несмотря на возраст.

«Мне — 77 лет. Сорок лет — это совсем другое. Но на здоровье, тьфу-тьфу, не жалуюсь. Чувствую себя вполне. Что касается возраста, то мне друзья говорят: "Да ладно, старик, — тебе 77? Вполне дашь 76!". Я хочу сказать, что у меня все нормально: я не болею, мои дети живы-здоровы», — рассказал он.

Шуфутинский также рассказал, что счастлив в браке с супругой, которая младше него на 30 лет. Он назвал ее наградой.

«Во второй половине жизни — такое счастье! Безусловно, награда!» — заявил он.

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