«Состарился»: уволился прославивший Буланову танцор Берегуля

Татьяна Буланова переживает вторую волну славы благодаря своей подтанцовке, движения которой массово повторяют пользователи Сети. Однако артистка призналась, что наиболее понравившийся зрителям танцовщик Дмитрия Берегуля покинул коллектив.

Именно «расслабленные» движения Дмитрия на сцене полюбились фанатам исполнительницы хита «Ясный мой свет». Мужчина стал популярен в Сети, но, как выяснилось практически сразу после этого покинул коллектив, в котором выступал 25 лет.

В разговоре с Ura.ru звезда рассказала, что Берегуля больше не работает в ее подтанцовке. На вопрос о том, почему Дмитрий решил уйти Татьяна ответила с юмором: «Состарился». Затем Буланова уточнила, что это решение он принял самостоятельно.

Еще одна участница коллектива, Алена, задумывается о материнстве, поэтому в подтанцовке может освободиться еще одно место, рассказывает Буланова.

На «Новой волне» в Казани Татьяна выступала только с Аленой и Максимом. Пока, по словам певицы, они справляются. Но в составе могут произойти изменения, причем в ближайшее время.

Напомним, после популярности в Сети Буланова подняла цену на осенние концерты до 2 млн рублей. При этом в начале лета ее гонорар составлял 1,5 млн рублей.