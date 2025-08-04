«Почему бы и нет?»: предполагаемая любовница Тимати ответила на слухи об их романе

Рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) заподозрили в измене беременной возлюбленной Валентине Ивановой. В числе предполагаемых «разлучниц» — 30-летняя бизнес-леди Анастасия Аникина, участвовавшая с музыкантом в совместной фотосессии. Девушка вышла на связь и объяснила, что ее на самом деле связывает с участником «Фабрики звезд».

Анастасия рассказала, что познакомилась с Тимуром и его возлюбленной во время серф-кемпа. В конце отдыха девушка предложила Юнусову совместную фотосессию, и тот согласился. Они сделали снимки на скорую руку, и Аникина выложила их в Сеть.

По словам девушки, ее с артистом связывают только дружеские отношения: Тимур очень сильно поддержал Анастасию после развода. Бизнес-леди утверждает, что хорошо общается и с Валентиной.

«Даже если бы Тимур проявлял какие-то знаки внимания, подкатывал ко мне, для меня это категоричное „нет“… Но хайп был мне руку! Ну, типа, отлично. А почему бы и нет?» — рассказала девушка на канале «Тру бизнес стори».

Анастасия отличается яркой и эффектной внешностью, поэтому подвергается постоянной критике в Сети. Поклонники девушки говорят в ее защиту, что она всегда была преданной супругой и добилась всего сама.

Накануне рэпера заметили на вечеринке с 11 моделями в турецком Бодруме. Беременной возлюбленной с ним не было не рядом.