Актер Кирилл Кяро закрыл долги перед ФНС на сумму 473 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

22 июля журналисты писали о внушительной задолженности актера Кирилл Кяро по налогам. Звезда сериалов «Эпидемия», «Мосгаз» и «Нюхач» задолжал за свое ИП 473 тысячи рублей.

Однако уже 30 июля стало известно, что Кяро погасил все долги — сейчас за ним не числятся никаких исполнительных производств.

Напомним, Кириллу Кяро — 50 лет. Он родился в Таллине. Сейчас Кяро встречается с директором по рекламе Русского драмтеатра Юлией Дузь. Неизвестно, оформила ли пара свои отношения официально, однако во всех интервью актер называет возлюбленную женой.

Ранее мы писали о том, что долг Аниты Цой по налогам вырос до 625 тысяч рублей.

Мы также рассказывали о том, что Евгений Петросян ответил на сообщения о долге в полмиллиона рублей.