«Мощно!»: рэпер Элджей исполнил мечту своего дедушки

30-летний рэпер Элджей сообщил, что подарил дедушке черный УАЗ «Патриот». Рэпер показал купленный автомобиль в Telegram-канале.

В личном блоге экс-избранника Насти Ивлеевой появилось семейное фото. На нем рэпер запечатлен с дедушкой и черной машиной. По словам знаменитости, он исполнил давнюю мечту родственника, побаловав его дорогим подарком.

«Залетел к деду, подарил ему тачку, о которой он мечтал. Люблю его, фэмили тайм», — написал музыкант.

К слову, подписчики оценили поступок Элджея и поздравили с покупкой. При этом фолловеры попросили его «порадовать уже новым альбомом».

«Лучший, мощно! Красава, конечно, нас бы тоже пора уже порадовать новым альбомом», — написали россияне.