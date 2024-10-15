НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 октября 2024, 16:40
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«Мощно!»: рэпер Элджей исполнил мечту своего дедушки

30-летний рэпер Элджей сообщил, что подарил дедушке черный УАЗ «Патриот».
«Мощно!»: рэпер Элджей исполнил мечту своего дедушки

© Kashaev Pavel/East News

30-летний рэпер Элджей сообщил, что подарил дедушке черный УАЗ «Патриот». Рэпер показал купленный автомобиль в Telegram-канале.

В личном блоге экс-избранника Насти Ивлеевой появилось семейное фото. На нем рэпер запечатлен с дедушкой и черной машиной. По словам знаменитости, он исполнил давнюю мечту родственника, побаловав его дорогим подарком.

«Залетел к деду, подарил ему тачку, о которой он мечтал. Люблю его, фэмили тайм», — написал музыкант.

К слову, подписчики оценили поступок Элджея и поздравили с покупкой. При этом фолловеры попросили его «порадовать уже новым альбомом».

«Лучший, мощно! Красава, конечно, нас бы тоже пора уже порадовать новым альбомом», — написали россияне.

«Мощно!»: рэпер Элджей исполнил мечту своего дедушки

© Скриншот фото, Telegram-канал Элджея (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее певица Anikv опубликовала очередное фото с бывшим мужем Насти Ивлеевой Элджеем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что представитель Настасьи Самбурской прокомментировала информацию о свадьбе актрисы.