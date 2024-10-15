«Мощно!»: рэпер Элджей исполнил мечту своего дедушки
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30-летний рэпер Элджей сообщил, что подарил дедушке черный УАЗ «Патриот». Рэпер показал купленный автомобиль в Telegram-канале.
В личном блоге экс-избранника Насти Ивлеевой появилось семейное фото. На нем рэпер запечатлен с дедушкой и черной машиной. По словам знаменитости, он исполнил давнюю мечту родственника, побаловав его дорогим подарком.
«Залетел к деду, подарил ему тачку, о которой он мечтал. Люблю его, фэмили тайм», — написал музыкант.
К слову, подписчики оценили поступок Элджея и поздравили с покупкой. При этом фолловеры попросили его «порадовать уже новым альбомом».
«Лучший, мощно! Красава, конечно, нас бы тоже пора уже порадовать новым альбомом», — написали россияне.
Ранее певица Anikv опубликовала очередное фото с бывшим мужем Насти Ивлеевой Элджеем. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что представитель Настасьи Самбурской прокомментировала информацию о свадьбе актрисы.