Подтверждает слухи о романе: певица Anikv опубликовала новое таинственное фото с Элджеем

Несколько лет назад артист встречался с блогершей Настей Ивлеевой. Они даже были женаты, но брак продлился недолго. После развода артисты остались в хороших отношениях, из-за чего многие поклонники еще долго надеялись на их воссоединение. Но Элджей с телеведущей так и не сошелся, зато, по всей видимости, нашел новую любовь.

Первые кадры с Anikv Элджей опубликовал летом этого года. При этом снимки, на которых артист обнимает девушку, он никак не прокомментировал и лишь поставил сердечко под постом. Поклонники сразу заподозрили, что знаменитости встречаются.

Anikv — певица из Грузии. Прославилась после участия в шоу «Песни» в команде Басты. После артистка начала сотрудничать с его лейблом Gazgolder. Ее песня «Меня не будет» стала хитом.

Ранее Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Насти Ивлеевой.