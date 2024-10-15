«Не сомневайтесь»: представитель Самбурской прокомментировала информацию о свадьбе актрисы

Концертный директор Анастасии Самбурской прокомментировала информацию о том, что актриса вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие. Алена Макарова в беседе с WomanHit.ru заявила, что звезда пока не вступала в брак и просто отдыхает после тяжелых съемок.

Напомним, что в ряде СМИ на днях появилась информация о том, что Настасья тайно узаконила отношения со своим возлюбленным. Дело в том, что продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов в беседе с журналистами объяснил, почему артистка отсутствует на премьере картины. Он заявил, что Самбурская отправилась в свадебное путешествие.

Но представители звезды опровергли слухи.

«У меня информации о свадебном путешествии нет. Настасья сейчас находится в отпуске после сложного съемочного периода, уехала отдохнуть перед стартом следующих проектов. Но путешествие не свадебное, а самый обычный отдых», — поделилась концертный директор актрисы Алена Макарова.

Напомним, что не так давно Настасья показывала в соцсетях, как ей сделали предложение руки и сердца. Но свадьбы пока не было. Это еще раз подчеркнула представитель звезды.

«Когда Настасья выйдет замуж, мы сделаем официальное заявление, не сомневайтесь», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Глафира Тарханова поделилась редкими кадрами с мужем в честь годовщины свадьбы.