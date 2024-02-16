Мошенники взломали телефон известной российской гимнастки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева пострадала от мошенников. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам спортсменки, преступники взломали ее аккаунты в Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией; ее деятельность запрещена). Гимнастка уточнила, что, завладев доступом, аферисты начали рассылать сообщения ее знакомым с просьбой одолжить деньги.

Татарева отметила, что помимо текстовых сообщений мошенники подделали ее голос с помощью технологии искусственного интеллекта Deepfake.

Ранее мы писали, что мошенники обманули оперную певицу Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей. Аферисты взломали аккаунт коллеги артистки и оповестили ее о том, что средства якобы ушли на счет украинского террориста, который находится в розыске в РФ.

Также стало известно, что аферисты взломали микроблог актрисы Валерии Ланской с помощью искусственного интеллекта.

*(принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией; ее деятельность запрещена)